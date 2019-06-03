Министры обороны РК и США договорились по важным вопросам сотрудничества

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На пост главы штаба объединённого командования вооружённых сил двух стран, который будет осуществлять оперативное командование в военное время, будет назначен южнокорейский офицер в звании генерал-полковника. При этом он не может одновременно возглавлять объединённый комитет начальников штабов вооружённых сил РК. Об этом говорится в совместном заявлении для прессы, представленном по итогам состоявшейся 3 июня в Сеуле встречи главы южнокорейского оборонного ведомства Чон Гён Ду и исполняющего обязанности министра обороны США Патрика Шанахана. Это решение связано с тем, что совмещение двух должностей может привести к чрезмерной нагрузке. Кроме того, министры одобрили план перевода Объединённого южнокорейско-американского командования из сеульского района Ёнсан на базу Camp Humphreys в городе Пхёнтхэке провинции Кёнгидо. Стороны сошлись во мнении, что это позволит повысить эффективность работы командования и совместную боеготовность. Помимо этого, решено провести во втором полугодии совместные военные учения в новом формате. Министры договорились продолжать укрепление сотрудничества в этом и других вопросах. В министерстве обороны РК подчеркнули, что стороны обратили внимание на значительный прогресс в обеспечении условий передачи Сеулу оперативного контроля над своими войсками в военное время. Министры подтвердили готовность оказывать поддержку дипломатическим усилиям по разрешению ядерной проблемы КНДР, продолжая тесное сотрудничество, в том числе, обмен информацией о ядерной и ракетной активности в КНДР.