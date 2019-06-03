Банк Кореи: Рост южнокорейской экономики в первом квартале - минус 0,4%

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В соответствии с уточнёнными данными Банка Кореи, рост южнокорейской экономики в первом квартале этого года составил минус 0,4% по сравнению с предыдущим кварталом. Это на 0,1% ниже, чем сообщалось в апреле, а также минимальная отметка с четвёртого квартала 2008 года. Рост по сравнению с первым кварталом прошлого года составил 1,7%, что также на 0,1% ниже предварительной оценки. Производство промышленной продукции сократилась в первом квартале на 3,3%, экспорт – на 3,2%, а импорт – на 3,4%. Между тем, на долю внешней торговли приходится около половины южнокорейского ВВП.