Президент РК и глава Пентагона подтвердили важность альянса двух стран

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Роль южнокорейско-американского альянса важна для налаживания прочного мира на Корейском полуострове и достижения полной денуклеаризации КНДР дипломатическими методами. Об этом заявил президент РК Мун Чжэ Ин в ходе состоявшейся 3 июня в Сеуле встречи с исполняющим обязанности министра обороны США Патриком Шанаханом. Он также выразил надежду на то, что этот союз будет способствовать мирному процессу в регионе. Патрик Шанахан, в свою очередь, выразил твёрдую уверенность в союзе двух стран, подчеркнув, что он вносит вклад в расширение дипломатических возможностей мирного решения проблем Корейского полуострова. Мун Чжэ Ин также призвал продолжать сотрудничество в оказании гуманитарной помощи КНДР, организации встреч разделённых корейских семей. Участники встречи подтвердили высказанную ранее позицию о необходимости сохранять санкционный режим против КНДР до достижения значимого прогресса в денуклеаризации.