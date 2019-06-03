Температура воздуха в РК в мае оказалась самой высокой с 1973 года

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Температура воздуха в РК в мае оказалась выше, чем в среднем за период с 1981 по 2010 год. По данным Корейской метеорологической администрации, представленным 3 июня, показатель составил +18,6°C. Средняя отметка за предыдущие годы была +17,2°C. Уровень осадков, между тем, оказался гораздо ниже, чем прежде - 55,9 мм, тогда как ранее показатель был от 77 до 114 мм. Средняя максимальная температура воздуха +25,5°C была самой высокой с 1973 года. Отмечено также снижение количества дней, когда наблюдались пылевые облака, что объясняется тем, что пыль из Монголии в основном направлялась на север Корейского полуострова.