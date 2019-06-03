Майкл Помпео: КНДР «вероятно» нарушила резолюции Совбеза ООН

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КНДР своими пусками ракет «вероятно» нарушила резолюции Совета Безопасности ООН. Об этом заявил находящийся с визитом в Берне госсекретарь США Майкл Помпео в интервью американской телекомпании Sinclair TV. Он также заявил, что в достижении денуклеаризации Севера самым важным является сохранение отношений с КНДР. Отношения лидеров двух стран Дональда Трампа и Ким Чон Ына также обусловлены стремлением решить проблему денуклеаризации. Именно с этой целью были введены санкции, которые строго соблюдаются, подчеркнул госсекретарь. Он также выразил благодарность России, Китаю, Японии и РК за участие в санкционном режиме. По его словам, США ищут возможность решения ядерной проблемы Севера путём переговоров. Помпео также отметил, что ядерное оружие вовсе не является гарантией безопасности Севера.