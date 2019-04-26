Учения «Тонмэн 19-2» пройдут в новом формате командования

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Запланированные на август учения южнокорейских вооружённых сил, нацеленные на проверку готовности к получению Сеулом оперативного командования над своими войсками в военное время, будут проходить в новом формате структуры командования. В частности, штаб объединённого командования вооружённых сил РК и США после передачи командования южнокорейской стороне возглавит южнокорейский генерал-полковник, а его заместителем будет американский военный в равном чине. Совместная оценочная комиссия сформирована из 50 представителей двух стран. Об этом сообщил 4 июня представитель правительства. Таким образом, в ходе учений штаб объединённого командования возглавит председатель объединённого комитета начальников штабов вооружённых сил РК генерал Пак Хан Ги, а его заместителем станет командующий силами ООН и американскими войсками на Корейском полуострове генерал Роберт Абрамс. Напомним, что в августе РК и США планируют провести совместные учения «Тонмэн 19-2», которые заменяют прежние совместные учения Ulchi Freedom Guardian.