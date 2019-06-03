Майский рост потребительских цен составил в РК 0,7%

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В мае потребительские цены выросли в РК на 0,7% в годовом исчислении, сообщило во вторник Национальное статистическое управление. Инфляция не превышает 1% пять месяцев подряд, с января этого года, а майская инфляция – самая низкая с 2015 года. Цены на сельскохозяйственные и морепродукты выросли на 1,2%, на промышленные товары - на 0,3%, на коммунальные услуги – на 1,3%. При этом стоимость нефтепродуктов снизилась на 1,7%, а стоимость услуг повысилась на 0,8%. Базовая инфляция, которая не учитывает цены на сельскохозяйственную продукцию и нефтепродукты, составила 0,8% в годовом исчислении и 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем.