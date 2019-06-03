В РК зафиксирован третий случай заражения вирусом SFTS с летальным исходом

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2 июня в уезде Хонсон-гун провинции Чхунчхон-Намдо скончалась 78-летняя женщина с диагнозом заражения вирусом тромбоцитопенического синдрома (SFTS) от укуса диких клещей. 26 мая она почувствовала недомогание, после чего была госпитализирована. До заражения женщина ежедневно работала в поле. Это уже третий в текущем году летальный исход заражения вирусом. Первый был зафиксирован 15 мая в Тэгу, второй 28 мая в городе Куми провинции Кёнсан-Пукто. Уровень смертности при заражении данным вирусом составляет 20%. Обычно наибольшую активность переносчик вируса дикий клещ проявляет в период с апреля по ноябрь. В прошлом году от вируса скончались 47 человек.