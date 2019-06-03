Open Signal: РК - мировой лидер по скорости LTE

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Скорость связи четвёртого поколения LTE в мРК – самая высокая в мире. На это указывают данные исследовательского агентства Open Signal, представленные 4 июня. Они получены на основе изучения ситуации в 87 странах в период с января по март. Показатель РК составил 52,4 мегабит в секунду. Больше нигде скорость не превышает 50 мегабит в секунду. На втором месте Норвегия – 48,2 мегабит в секунду, на третьем Канада - 42,5. Далее следуют Нидерланды, Сингапур, Австралия, Швейцария, Дания. В самом низу рейтинга Ирак – 1,6 мегабит в секунду, Алжир – 3,1, Непал – 4,4. Средняя отметка среди 87 государств, участвовавших в рейтинге, составила 17,6 мегабит в секунду.