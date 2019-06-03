Мун Чжэ Ин: Забота о национальных героях повышает социальную общность

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Оказание всесторонней помощи семьям людей, внёсших вклад в защиту интересов государства, повышает социальную общность, подтверждая национальные ценности. Об этом заявил президент РК Мун Чжэ Ин, выступая 4 мая на встрече с членами семей героев. Президент подчеркнул, что преемственность поколений в вопросе развития и защиты страны позволили РК пройти путь демократизации и достичь экономического успеха, выраженного в объёме ВНД в 30 тыс. долларов на душу населения. Мун Чжэ Ин сообщил, что в этом году размер выплат потомкам отдавших жизнь за страну, в том числе в процессе демократизации, увеличены более чем в два раза. По его словам, планируется расширить список получателей государственной помощи, включив в него активных участников Движения за демократию 18 мая, а также людей, выполнявших особые миссии в интересах страны. Вместе с тем, президент сообщил, что в прошлом году была реализована программа обеспечения компенсаций и пенсий для семей погибших сотрудников полиции и пожарной службы. В этом году идёт работа по внесению поправок в закон, согласно которым военнослужащие смогут в полной мере получить помощь государства в восстановлении в случае заболевания, полученного в ходе несения военной службы.