Сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон появилась на публике после долгого отсутствия

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Сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон появилась на официальном мероприятии после почти двухмесячного отсутствия. В последний раз её видели на сессии Верховного народного собрания в апреле. На фото, распространённом агентством ЦТАК, она сидит рядом с братом и его супругой. По сообщению ЦТАК, председатель Госсовета КНДР Ким Чон Ын и его супруга Ли Соль Чжу присутствовали на открытии сезона массовых гимнастических выступлений на стадионе Первого мая в Пхеньяне. На стадионе присутствовал также заместитель председателя ЦК ТПК Ким Ён Чхоль. Ранее южнокорейская газета «Чосон ильбо» со ссылкой на собственные источники сообщила, что Ким Ё Чжон якобы была помещена под домашний арест, а Ким Ён Чхоль отправлен на «перевоспитание» в отдалённую провинцию за провал саммита КНДР-США в Ханое. 3 июня Ким Ён Чхоль сопровождал Ким Чон Ына на концерте кружков художественной самодеятельности жён офицеров Корейской народной армии.