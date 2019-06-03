Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей
Поиск новостей
О нас Go to KBS

Корея: Юг-Север

Сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон появилась на публике после долгого отсутствия

Write: 2019-06-04 14:49:51Update: 2019-06-04 21:23:12

Photo : YONHAP News

Сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон появилась на официальном мероприятии после почти двухмесячного отсутствия. В последний раз её видели на сессии Верховного народного собрания в апреле. На фото, распространённом агентством ЦТАК, она сидит рядом с братом и его супругой. По сообщению ЦТАК, председатель Госсовета КНДР Ким Чон Ын и его супруга Ли Соль Чжу присутствовали на открытии сезона массовых гимнастических выступлений на стадионе Первого мая в Пхеньяне. На стадионе присутствовал также заместитель председателя ЦК ТПК Ким Ён Чхоль. Ранее южнокорейская газета «Чосон ильбо» со ссылкой на собственные источники сообщила, что Ким Ё Чжон якобы была помещена под домашний арест, а Ким Ён Чхоль отправлен на «перевоспитание» в отдалённую  провинцию за провал саммита КНДР-США в Ханое. 3 июня Ким Ён Чхоль сопровождал Ким Чон Ына на концерте кружков художественной самодеятельности жён офицеров Корейской народной армии. 
Список

Рекомендуем