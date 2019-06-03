КНДР столкнулась с проблемой нехватки чистой питьевой воды

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В КНДР из-за загрязнения питьевой воды быстро растёт количество страдающих диареей. Об этом сообщил в интервью KBS профессор Наги Шафик, участвовавший в трёхнедельном исследовании в КНДР, проводившемся в мае Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ). По его словам, 39% северокорейских граждан не имеют постоянного доступа к чистой питьевой воде. В сельских районах этот показатель достигает 56%. В этой связи диареей и другими желудочно-кишечными заболеваниями страдает каждый десятый ребёнок. Профессор отметил, что, помимо сложной ситуации с малярией, гепатитом Б и туберкулёзом, страна испытывает трудности в лечении инфекционных заболеваний, в связи с осложнениями в оказании международной гуманитарной помощи из-за санкционного режима. Профессор указал, что вопросы санкций и гуманитарной помощи должны рассматриваться отдельно. Кроме того, по его словам, за пять лет ситуация с обеспечением детей продовольствием практически не изменилась.