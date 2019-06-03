В Венгрии обнаружили два тела жертв трагедии на Дунае

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3 июня найдено тело одной из жертв трагедии на Дунае, в результате которой из 35 человек, находившихся на борту затонувшего прогулочного катера Hableany, спасти удалось лишь семерых. Тело было обнаружено местным жителем в 100 км от места крушения вниз по течению реки. В МИД РК подтвердили, что это южнокорейский гражданин. Во второй половине того же дня под мостом Маргит в Будапеште на месте трагедии было найдено тело, принадлежащее южнокорейской туристке. Таким образом, подтверждена гибель девяти южнокорейских граждан. 17 граждан РК и два гражданина Венгрии - члены экипажа катера - числятся пропавшими без вести.