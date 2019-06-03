В РК изменена официальная дата достижения отметки ВНД на душу населения 30 тыс. долларов

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В РК изменена официальная дата достижения отметки ВНД на душу населения в 30 тыс. долларов. Ранее считалось, что это произошло в 2018 году. Однако Банк Кореи изменил базовый расчётный год при анализе статистики с 2010 на 2015. В результате оказалось, что показатель в 30 тыс. долларов был достигнут уже в 2017 году. Благодаря изменению расчётного года объём ВНД за 2017 и 2018 годы оказался на 2 тыс. долларов выше. Дата достижения отметки в 20 тыс. долларов не изменилась. Таким образом, РК преодолела путь от 20 до 30 тыс. долларов ВНД не за 12, как считалось ранее, а за 11 лет. Средний рост ВНД в период с 2001 по 2018 год составлял 3,9%. В Банке Кореи отметили, что увеличение статистического объёма экономики, связано с учётом новых данных и корректировкой методов оценки. Изменение базового расчётного года при проведении статистических подсчётов проводится раз в пять лет.