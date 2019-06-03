РК и Россия наращивают сотрудничество в атомной энергетике

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РК и Россия продолжают укреплять сотрудничество в сфере исследований и мирного использования атомной энергии. 4 июня в Сеуле открылось 19-е заседание южнокорейско-российского координационного комитета по атомной энергии. Его проводят министерство науки и информационно-коммуникационных технологий РК и Российская государственная корпорации по атомной энергии РОСАТОМ. Стороны обсудили план совместных исследований в создании ядерного источника энергии в рамках программ исследования космоса. Решено также сотрудничать в реализации проекта новых источников энергии с применением российских технологий обогащения материалов и южнокорейских полупроводников. Кроме того, принято решение приступить к разработке роботов, которые будут выполнять процедуру демонтажа АЭС, а также сотрудничать в разработке высокоэффективного и стабильного ядерного вещества. Совместный комитет был создан 14 декабря 1990 года. Первое заседание состоялось в 1991 году. На этот раз стороны представляли 40 экспертов. Они обсудили 27 тем в области исследований и разработок, безопасности, демонтажа АЭС, утилизации радиоактивных отходов.