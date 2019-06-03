Глава МИД РК вновь встретится со своим венгерским коллегой

Photo : YONHAP News

Глава МИД РК Кан Гён Хва встретится со своим венгерским коллегой в рамках многосторонних переговоров в Словакии. 4 июня в представитель МИД РК Ким Ин Чхоль сообщил, что 6-7 июня Кан Гён Хва посетит Братиславу, чтобы принять участие во встрече министров иностранных дел РК и стран Вишеградской группы - объединения четырёх стран Центральной Европы, в числе которых также Польша, Венгрия, Чехия и Словакия. Кан Гён Хва проведёт двустороннюю встречу с венгерским коллегой Петером Сийярто. Они обсудят вопросы двустороннего сотрудничества, а также меры по разрешению ситуации вокруг трагедии на Дунае. Последняя встреча сторон проходила 31 мая, когда глава МИД РК посетила Будапешт.