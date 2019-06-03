Валютные резервы РК сократились в мае на 2 млрд долларов

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По состоянию на конец мая валютные резервы РК составили 401 млрд 970 млн долларов, что на 2 млрд 60 млн долларов меньше, чем в предыдущем месяце. Как сообщили в Банке Кореи, сокращение связано с обесцениванием других валют по отношению к доллару США. Валютные резервы состоят из ценных бумаг и депозитов, выраженных в иностранных валютах, а также из резервных позиций Международного валютного фонда, специальных прав заимствования и золотых слитков. Стоимость ценных бумаг составила 375 млрд 790 млн долларов, что на 1 млрд 63 млн долларов больше, чем месяцем ранее. Депозиты в иностранной сократились на 3 млрд 670 млн долларов, составив 15 млрд 710 млн долларов. Резервные позиции в МВФ составили 2,5 млрд долларов, сократившись на 10 млн долларов. Стоимость золотых слитков не изменилась, составив 4 млрд 790 млн долларов. РК занимает девятое место в мире по объёму валютных резервов.