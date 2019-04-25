Госдепартамент США: У Вашингтона и Пхеньяна разное понимание процесса денуклеаризации КНДР

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Причина, по которой Пхеньян и Вашингтон не смогли прийти к консенсусу во время саммита в Ханое, кроется в разном понимании процесса денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом заявила заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон. Она напомнила, что США настаивают на полной и окончательной денуклеаризации КНДР. Ким Чон Ын и Дональд Трамп согласовывали данный вопрос, и, как ожидалось, стороны будут придерживаться разработанных критериев вплоть до проведения саммита в Ханое. В подтверждение своих слов она привела текст из совместной декларации США и КНДР, в котором чётко прописано стремление к полной и окончательной денуклеаризации. Россия и Китай придерживаются такого же мнения. США настроены на продолжение дипломатического диалога с КНДР,- отметила Андреа Томпсон.