Число подтверждённых жертв трагедии на Дунае составило 12 человек

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Число подтверждённых жертв произошедшего 29 мая столкновения прогулочного катера Hableany с круизным лайнером Viking Sigyn на реке Дунай в центре Будапешта составило 12 человек. 14 южнокорейских граждан и двое граждан Венгрии, членов экипажа катера, продолжают числиться пропавшими без вести. 4 июня во второй половине дня в 50 км от места трагедии в ходе поисков с вертолёта было найдено тело 20-летнего южнокорейца. В этот же день в 55 км от места крушения было найдено тело пожилого туриста, а из окна затонувшего катера водолазы извлекли тело женщины. В понедельник были найдены тела мужчины и женщины. Подъём катера планируется начать 6 июня, для чего к месту его затопления прибудет плавучий кран. В момент крушения на борту катера находились 35 человек, в том числе 33 южнокорейских туриста. Удалось спасти лишь семерых южнокорейцев.