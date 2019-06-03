Текущий платёжный баланс РК впервые за 7 лет оказался дефицитным

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Впервые за последние 7 лет текущий платёжный баланс РК оказался в апреле дефицитным в связи с существенным сокращением экспорта и увеличением дивидендов. Как сообщили в среду в Банке Кореи, дефицит составил 660 млн долларов США. До этого баланс был профицитным в течение 83 месяцев подряд, хотя сумма профицита сокращалась. Нынешняя ситуация была вполне предсказуема, поскольку профицит торгового баланса в последние месяцы уменьшается параллельно с сокращением экспорта на фоне роста напряжённости в торговле между США и Китаем. Экспорт сократился в мае на 9,4%, а импорт - на 1,9% в годовом исчислении, а профицит торгового баланса составил минимальные 2 млрд 270 млн долларов.