Пхеньян призвал США изменить отношение к денуклеаризации Корейского полуострова

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4 июня официальный представитель МИД КНДР призвал Вашингтон сделать «правильный стратегический выбор», выполнив соглашения, заключённые в ходе первого в истории северокорейско-американского саммита 12 июня прошлого года. По его словам, Вашингтон в течение всего прошедшего года лишь настаивал на первоочередном отказе Севера от ядерного оружия. Между тем, Пхеньян не изменил своей позиции и придерживается пунктов совместной декларации, подписанной по итогам саммита в Сингапуре. Если США не отступятся от враждебной политики по отношению к КНДР, то стороны не смогут реализовать достигнутые договорённости. «У нас тоже есть предел терпения», - добавил представитель МИД КНДР.