Спикер Национального собрания РК завершает визит в Россию и страны Балтии

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Спикер Национального собрания РК Мун Хи Сан завершает в среду 10-дневную поездку в Россию и страны Балтии. С 27 по 29 мая он находился в России, после чего посетил Эстонию, Латвию и Литву. В России он призвал руководство страны сыграть конструктивную роль в поддержании импульса к диалогу между США и КНДР в условиях затянувшихся переговоров о денуклеаризации. Во время своего выступления в сенате России в прошлую среду он выразил надежду на то, что Москва сможет убедить Пхеньян в необходимости сделать свою страну полноправным членом мирового сообщества. Мун Хи Сан подчеркнул, что урегулирование на Корейском полуострове поможет заложить основу для трёхстороннего сотрудничества между двумя Кореями и Россией. В странах Балтии спикер обсудил пути развития сотрудничества с ключевыми политическими и парламентскими деятелями.