Сеул обсуждает предоставление гуманитарной помощи Пхеньяну

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Сеул активно обсуждает вопрос отправки гуманитарной помощи Пхеньяну с представителями Всемирной продовольственной программы ООН. Об этом сообщил в среду министр по делам воссоединения РК Ким Ён Чхоль. По его словам, представители организации провели оценку ситуации на Севере и пришли к выводу о необходимости оказания продовольственной помощи со стороны мирового сообщества. Южнокорейское правительство активно продвигает план оказания помощи Северу. Ким Ён Чхоль выразил сомнение относительно стабилизации цен на рис в КНДР, напомнив, что соответствующие сообщения основаны лишь на неофициальных предположениях. По его словам, подготовка к передаче международным гуманитарным организациям 8 млн долларов в фонд помощи Северу будет завершена на этой неделе.