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Корея: Юг-Север

Сеул обсуждает предоставление гуманитарной помощи Пхеньяну

Write: 2019-06-05 12:11:36Update: 2019-06-05 12:37:16

Сеул обсуждает предоставление гуманитарной помощи Пхеньяну

Photo : YONHAP News

Сеул активно обсуждает вопрос отправки гуманитарной помощи Пхеньяну с представителями Всемирной продовольственной программы ООН. Об этом сообщил в среду министр по делам воссоединения РК Ким Ён Чхоль. По его словам, представители организации провели оценку ситуации на Севере и пришли к выводу о необходимости оказания продовольственной помощи со стороны мирового сообщества.  Южнокорейское правительство активно продвигает план оказания помощи Северу. Ким Ён Чхоль выразил сомнение относительно стабилизации цен на рис в КНДР, напомнив, что соответствующие сообщения основаны лишь на неофициальных предположениях. По его словам, подготовка к передаче международным гуманитарным организациям 8 млн долларов в фонд помощи Северу будет завершена на этой неделе. 
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