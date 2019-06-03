Южнокорейцы планируют провести летний отпуск на родине

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8 из каждых 10 южнокорейцев планируют провести летний отпуск в своей стране. Об этом свидетельствуют результаты опроса 2.300 человек, согласно которому 52,6% респондентов не собираются выезжать за границу. Среди местных достопримечательностей на первом месте по популярности оказался остров Чечжудо, который назвали 37,8% опрошенных. Далее следуют провинция Канвондо (22,9%), города Пусан, Ульсан и провинция Кёнсан-Намдо. В своём большинстве участники опроса собираются в отпуск в конце июля-начале августа, в самый пик сезона отпусков. Представители молодого поколения в возрасте от 20 до 30 лет предпочитают останавливаться в отелях. Старшее поколение выбирает пансионаты. При выборе места для ночлега основное внимание уделяется цене (40,1%), наличию бассейна и других удобств (35,6%), а также чистоте заведения (35,1%).