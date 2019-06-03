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Госдепартамент США обещает награды за сообщения о нарушении Севером международных санкций

Write: 2019-06-05 12:36:13Update: 2019-06-05 16:11:00

Госдепартамент США обещает награды за сообщения о нарушении Севером международных санкций

Photo : YONHAP News

Госдепартамент США готов дать награду в 5 млн долларов за сведения о нарушении Пхеньяном антисеверокорейских санкций, сообщает радио Свободная Азия. Соответствующее уведомление размещено на сайте госдепартамента Rewards for Justice на английском и китайском языках. Информация, интересующая американское правительство, касается вопросов незаконной передачи нефтепродуктов и угля, поездок северокорейских рабочих за рубеж, отправки в КНДР предметов и товаров, запрещённых резолюцией Совбеза ООН. Награда обещана также за предоставление сведений о преступлениях в интернете, касающихся кражи данных по распоряжению северокорейского руководства. 
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