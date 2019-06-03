Всемирный банк понизил прогноз роста мировой экономики в этом году до 2,6%,

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Всемирный банк прогнозирует рост мировой экономики по итогам текущего года на уровне 2,6%, что на 0,3% ниже январского прогноза. Как отмечается в полугодовом обзоре Всемирного банка, на 2020 год прогнозируется экономический подъем на уровне 2,7%, что на 0,1% ниже январского прогноза. Оценка на 2021 год оставлена на прежнем уровне 2,8%. Эксперты полагают, что темпы роста стран с формирующимся рынком и развивающихся стран в 2020 году стабилизируются. Между тем, импульсы для роста остаются хрупкими, поскольку не исчезают такие факторы риска как напряжённость в торговле между США и Китаем и сложности в мировой экономике в целом. По словам президента Всемирного банка Дэвида Малпасса, повышенный уровень внутренней задолженности в развивающихся странах и слабый рост инвестиций в их экономику не позволяет им реализовать свой потенциал.