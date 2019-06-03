Число образовательных центров имени короля Сэчжона Великого увеличится до 180-ти

В ближайшее время в 11 странах будут открыты 13 новых образовательных центров имени короля Сэчжона Великого, в результате чего в 60-ти странах мира будут работать 180 таких центров. Как сообщили в среду в министерстве культуры, спорта и туризма, учреждения, которые содействуют распространению корейского языка и культуры, впервые откроются в четырёх странах - Лаосе, Сербии, Сальвадоре и Туркменистане. Центры, названные в честь короля династии Чосон, под руководством которого был изобретён корейский алфавит Хангыль, были впервые открыты в трёх странах в 2007 году.