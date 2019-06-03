Пост охраны на межкорейской границе получил статус объекта культурного наследия

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Первый пост охраны, установленный с южной стороны межкорейской границы после заключения в 1953 году соглашения о перемирии в Корейской войне, получил статус объекта культурного наследия. Как сообщили в среду в Управлении по охране культурного наследия РК, он расположен в уезде Косон-гун провинции Канвондо. В соответствии с межкорейским военным соглашением от 19 сентября прошлого года, пост должен быть демонтирован, однако было принято решение сохранить его с учётом исторического значения объекта.