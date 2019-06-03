Лидер КНДР Ким Чон появляется на публике пять дней подряд

Photo : YONHAP News

Лидер КНДР Ким Чон Ын сфотографировался с победительницами конкурса коллективов художественной самодеятельности жён офицеров Корейской народной армии. Об этом сообщило в среду агентство ЦТАК. Таким образом, Ким Чон Ын появляется на публике пять дней подряд после почти трёхнедельного отсутствия. Начиная с субботы, 1 июня, агентство ЦТАК публикует отчёты о публичных мероприятиях с участием Ким Чон Ына. Хотя в отчётах за субботу и воскресенье не указывалось время проведения мероприятий, предполагается, что они имели место в пятницу и субботу соответственно.