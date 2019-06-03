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Экономика

Объём онлайн-торговли в РК в апреле превысил 9 млрд долларов

Write: 2019-06-05 15:59:39Update: 2019-06-05 16:10:02

Объём онлайн-торговли в РК в апреле превысил 9 млрд долларов

Photo : YONHAP News

Объём онлайн-торговли в РК в апреле составил 10 трлн 640 млрд вон или 9 млрд 10 млн долларов, на 17,2% превысив показатель того же месяца прошлого года.   Об этом сообщили в среду в Национальном статистическом управлении РК.  Онлайн-продажи бытовой электроники и компьютеров увеличились на 18,8%, спрос на одежду вырос на 7,7%,  на  продукты питания и напитки на 29,2%.   62,8% всех онлайн-продаж в апреле сделано с помощью смартфонов, планшетов и других мобильных устройств. Это на 23,8% больше, чем в прошлом году. 
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