Объём онлайн-торговли в РК в апреле превысил 9 млрд долларов

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Объём онлайн-торговли в РК в апреле составил 10 трлн 640 млрд вон или 9 млрд 10 млн долларов, на 17,2% превысив показатель того же месяца прошлого года. Об этом сообщили в среду в Национальном статистическом управлении РК. Онлайн-продажи бытовой электроники и компьютеров увеличились на 18,8%, спрос на одежду вырос на 7,7%, на продукты питания и напитки на 29,2%. 62,8% всех онлайн-продаж в апреле сделано с помощью смартфонов, планшетов и других мобильных устройств. Это на 23,8% больше, чем в прошлом году.