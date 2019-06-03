Число подтверждённых жертв трагедии на Дунае достигло 15 человек

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Число подтверждённых жертв столкновения прогулочного катера Hableany с круизным лайнером Viking Sigyn на реке Дунай в центре Будапешта, которое произошло 29 мая, составило 15 человек. 11 южнокорейских граждан и двое граждан Венгрии, членов экипажа катера, продолжают числиться пропавшими без вести. 5 июня были обнаружены ещё три тела южнокорейских туристов. Тела мужчины 60-70 лет и женщины 30-40 лет обнаружены в 50 км от места трагедии. Тело женщины 40-50 лет всплыло рядом с затонувшим катером. В момент крушения на борту катера находились 35 человек, в том числе 33 южнокорейских туриста. Удалось спасти лишь семерых южнокорейцев, тела семерых погибших подняты на поверхность непосредственно после трагического инцидента. Власти Венгрии отказались дать разрешение на обследование катера южнокорейскими водолазами, приняв решение о его подъёме.