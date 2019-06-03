Россия доставила в КНДР 3.995 тонн пшеницы в качестве гуманитарной помощи

Photo : KBS News

Россия поставила в КНДР 3.995 тонн пшеницы в качестве гуманитарной помощи по линии Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН. Как сообщает ТАСС, в церемонии встречи груза в порту Нампхо приняли участие посол России в КНДР Александр Мацегора и глава представительства ВПП ООН в КНДР Правин Агравал. Поставка осуществлена в счёт ежегодного обязательного взноса России в бюджет ВПП за 2019 год. По информации посольства, в Нампхо доставлено 2.895 тонн зерна, ещё 1.100 тонн были выгружены в порту Хамхын. В марте и апреле Россия поставила КНДР 4 тыс. тонн пшеницы в счёт обязательного взноса в бюджет ВПП ООН за 2018 год.