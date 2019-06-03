38 North: Завод по производству урана в Ёнебёне продолжает работать

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Завод по производству урана в северокорейском ядерном комплексе Ёнбён продолжает работать. Об этом сообщил американский интернет-портал 38 North, действующий при вашингтонском Центре имени Генри Стимсона, со ссылкой на спутниковые снимки, сделанные в последние месяцы вплоть до 28 мая. Они свидетельствуют о продолжающейся активности вблизи комплекса по обогащению урана, представляя новые доказательства того, что комплекс работает, и, следовательно, производит обогащённый уран. Между тем, определить фактические уровни обогащения или общей производительности центрифуг невозможно,- говорится в сообщении. В конце марта Национальная служба разведки РК также сообщала, что установка по обогащению урана в ядерном комплексе Ёнбён работает в обычном режиме. Следовательно, Пхеньян не прекратил развития своей ядерной программы.