Freedom House: КНДР на последнем месте в мире по уровню свободы прессы

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Международная правозащитная организация Freedom House поставила КНДР на последнее место в рейтинге свободы прессы, присудив её нулевое количество баллов из четырёх возможных. В ежегодном докладе организации отмечается, что за последние десять лет средства массовой информации во всем мире стали менее свободными, и даже в демократических государствах наблюдаются «согласованные попытки властей подавить независимость СМИ». РК и Япония набрали по три балла, а США и Великобритания - по четыре. Авторы доклада отмечают, что свобода прессы может достаточно быстро восстановиться даже после длительного давления на неё, если им представится такая возможность.