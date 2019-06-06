Мун Чжэ Ин: Патриотизм выше идеологических различий

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Патриотизм выше идеологических различий, и в те моменты, когда дело доходит до патриотизма, между консерваторами и либералами стирается разница. Об этом заявил президент РК Мун Чжэ Ин, обращаясь в четверг к участникам церемонии по случаю Дня памяти павших в боях за родину, которая состоялась на Национальном кладбище в Сеуле. Глава государства назвал кладбище «местом, наполненным патриотизмом», подчеркнув, что любовь к стране – эта забота о судьбе нации, которая рассматривается как личная судьба, а личные права и личная выгода уходят на второй план. В этой связи демократия и экономическое развитие являются плодом совместных усилий как консерваторов, так и либералов. РК может стать крепким единым обществом лишь в том случае, если её граждане, будь они консервативными или либералами, сосредоточатся на том, чтобы быть патриотами, воздерживаясь при этом от экстремизма. Стремление к такой цели – лучший способ почтить память погибших патриотов.,- отметил Мун Чжэ Ин. На церемонии присутствовали около десяти тысяч человек, в том числе, семьи погибших участников национально-освободительного движения в период японской колониальной оккупации и Корейской войны, представители правительства и общественных организаций. Ровно в 10 часов утра по всей стране прозвучала сирена, одновременно с которой была объявлена минута молчания. День памяти павших в боях за родину является национальным праздником и выходным днём. Он отмечался в этом году в 64-ый раз.