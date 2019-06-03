Компания KT призывает правительства и деловые круги всего мира использовать сеть 5G

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Глава корпорации KT, крупнейшего южнокорейского оператора мобильной связи, Хван Чхан Гю пригласил мировых лидеров и бизнесменов использовать передовые технологии связи пятого поколения 5G для ускорения инновационных изменений в различных отраслях. Выступая во вторник на Глобальном предпринимательском саммите (GES) в Гааге, он пригласил всех его участников «в любое время посетить Корею и KT, чтобы узнать, как 5G действительно меняет наш мир и жизнь». Хван Чхан Гю напомнил, что связь пятого поколения 5G может применяться в различных сегментах - от сельского хозяйства до здравоохранения. В апреле РК стала первой страной, начавшей предоставление связи по технологии 5G. Данная технология в 20 раз быстрее, чем существующие сети LTE или 4G, предполагает чрезвычайно низкую задержку и подключает одновременно больше устройств.