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Политика

Администрация президента РК опровергла сообщения о визите в Сеул председателя КНР

Write: 2019-06-06 14:01:13Update: 2019-06-06 19:28:28

Администрация президента РК опровергла сообщения о визите в Сеул председателя КНР

Photo : YONHAP News

Администрация президента РК опровергла в четверг сообщения ряда СМИ о том, что председатель КНР Си Цзиньпин посетит Сеул по пути на саммит «Большой двадцатки», который состоится 28-29 июня в Осаке. Как сообщил по телефону агентству Ёнхап на условиях анонимности представитель администрации, никакого решения по этому поводу не принималось. Представитель южнокорейского МИД также опроверг данные сообщения, подчеркнув, что подготовка к визиту не ведётся. Между тем, нельзя исключать, что президент РК Мун Чжэ Ин и председатель КНР Си Цзиньпин встретятся в Осаке.   Председатель КНР в последний раз был в РК в июле 2014 года. 
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