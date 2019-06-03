Администрация президента РК опровергла сообщения о визите в Сеул председателя КНР

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Администрация президента РК опровергла в четверг сообщения ряда СМИ о том, что председатель КНР Си Цзиньпин посетит Сеул по пути на саммит «Большой двадцатки», который состоится 28-29 июня в Осаке. Как сообщил по телефону агентству Ёнхап на условиях анонимности представитель администрации, никакого решения по этому поводу не принималось. Представитель южнокорейского МИД также опроверг данные сообщения, подчеркнув, что подготовка к визиту не ведётся. Между тем, нельзя исключать, что президент РК Мун Чжэ Ин и председатель КНР Си Цзиньпин встретятся в Осаке. Председатель КНР в последний раз был в РК в июле 2014 года.