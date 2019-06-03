Правительство РК поддержит игровую отрасль

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Министр культуры, спорта и туризма РК Пак Ян У посетил в среду комплекс LoL Park - крупнейшую в стране платформу для проведения различных киберспортивных соревнований. Этот комплекс был открыт в 2018 году компанией Riot Games. LoL Park стал крупным киберспортивным объектом, который привлёк внимание не только отечественной, но и мировой игровой индустрии. Данное посещение свидетельствует о намерении правительства РК оказать поддержку игровой индустрии. Электронный спорт очень популярен в стране, и РК вошла в число лидеров в его развитии. Пак Ян У заявил, что правительство подготовит разумные меры по выходу из ситуации, в которой оказался компьютерный спорт. Всемирная организация здравоохранения включила «игровое расстройство» в обновлённую международную классификацию болезней (МКБ-11). Между тем, активное обсуждение этой темы пока не началось.