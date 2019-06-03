Директор Национальной службы разведки РК посетит ОАЭ

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Директор Национальной службы разведки РК Со Хун посетит на следующей неделе Объединённые Арабские Эмираты. В ходе пятидневного визита он встретится с наследным принцем Абу-Даби Мохаммедом бен Заидом Аль Нахайяном и другими должностными лицами, чтобы выразить благодарность за помощь в освобождении южнокорейского гражданина, похищенного в Ливии 6 июля 2018 года группой вооружённых боевиков. В мае этого года он был освобождён. В ходе визита Со Хун обсудит также вопросы сотрудничества спецслужб РК и ОАЭ в области обмена информацией.