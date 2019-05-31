Число южнокорейских граждан - жертв трагедии в Будапеште достигло 18 человек

Photo : YONHAP News

Число южнокорейских граждан, погибших в результате столкновения прогулочного катера Hableany с круизным лайнером Viking Sigyn на реке Дунай в центре Будапешта, которое произошло 29 мая, выросло до 18 человек. На девятый день после трагедии, 6 июня обнаружены ещё два тела южнокорейских туристов, находившихся на борту затонувшего катера. Тело мужчины 60-70 лет обнаружено в 6 километрах, а женщины 30-40 лет - в 40 километрах от места трагедии. Во второй половине дня под мостом в 4 километрах вниз по течению было найдено тело гражданина Венгрии, члена экипажа катера. В момент крушения на борту катера находились 35 человек, в том числе 33 южнокорейских туриста. Удалось спасти лишь семерых южнокорейцев, тела семерых погибших подняты на поверхность непосредственно после трагического инцидента. 8 южнокорейцев и один гражданин Венгрии продолжают числиться пропавшими без вести.