Вице-премьер РК Хон Нам Ги участвует в заседании министров финансов и глав центральных банков «Большой двадцатки»

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Вице-премьер, министр планирования и финансов РК Хон Нам Ги принимает участие в заседании министров финансов и глав центральных банков стран «Большой двадцатки», которое проходит в Фукуоке 7-8 июня. В своём выступлении на заседании Хон Нам Ги намерен призвать его участников к тесному сотрудничеству в обеспечении стабильного роста, противодействуя внешним рискам. Кроме того, он представит видение южнокорейского правительства по повышению эффективности укрепления экономики развивающихся стран, познакомит участников заседания с южнокорейской политикой решения проблемы старения общества. В рамках заседания Хон Нам Ги встретится с министром финансов США Стивеном Мнучином и директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристин Лагард.