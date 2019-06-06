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Культура

Фильм «Паразиты» посмотрели более 5 млн южнокорейцев

Write: 2019-06-07 10:17:18Update: 2019-06-07 11:14:36

Фильм «Паразиты» посмотрели более 5 млн южнокорейцев

Photo : YONHAP News

Число южнокорейских зрителей, посмотревших фильм «Паразиты» режиссёра Пон Чжун Хо, который получил главную награду Каннского кинофестиваля, превысило 5 млн человек. В четверг, на восьмой день с момента премьеры, число зрителей составило 5 млн 2 тыс. 478 человек. Об этом 6 июня сообщили в Корейском комитете развития кинематографии. «Паразиты» - первый южнокорейский фильм, ставший обладателем высшей награды Каннского кинофестиваля. Он привлекает большое внимание: уже на второй день после премьеры его посмотрели 1 млн человек,  на третий  день – 2 млн, на четвёртый день – 3 млн, на шестой день – 4 млн зрителей. Фильм «Паразиты» почти сразу после премьеры занял первое место в рейтинге веб-сайта Box Office, отслеживающего кассовые сборы. 
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