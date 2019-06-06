Во втором полугодии экспорт полупроводников сократится

Photo : KBS News

Во втором полугодии экспорт полупроводников и средств беспроводной связи сократится примерно на 20%. С таким прогнозом выступили эксперты Корейского института экономических исследований, подведя итоги встречи представителей отраслей полупроводников, средств беспроводной связи, производства дисплеев, автомобиле- и судостроения, металлургической промышленности. Предполагается, что во второй половине года общий экспорт сократится на 10,9%, составив 120 млрд 700 млн долларов. Показатели автомобилестроения вырастут на 3%, а судостроения на 2%. Ожидается, что торговое противостояние США и Китая продолжится некоторое время, а затем пойдёт на спад. Кроме того, правительству рекомендовано организовать эффективный обмен данными о торговом конфликте КНР и США, создать совместную с частными компаниями систему противодействия его последствиям, усилить сотрудничество с этими странами, увеличить количество профессиональных кадров в сфере торговли.