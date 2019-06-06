Компания Samsung Electronics на третьем месте в мире по количеству патентов в сфере искусственного интеллекта

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Samsung Electronics занимает третье место в мире по количеству патентов на технологии искусственного интеллекта. Об этом 7 июня сообщили в компании, ссылаясь на данные аналитического агентства IPlytics. Отмечается, что по состоянию на январь этого года показатель Samsung Electronics составлял 11.243 патента. Первые два места занимают Microsoft – 18.365 патентов и IBM – 15.046 патентов. Далее следуют такие известные бренды как Qualcomm, Google, Philips, Siemens, Sony, Intel, Cannon. В прошлом году Samsung Electronics сообщила о планах активного развития отраслей искусственного интеллекта, связи пятого поколения, биотехнологий, электронных запчастей. В этой связи компания основала центры искусственного интеллекта в семи городах, начав активные инвестиции в эту сферу. Всего в прошлом году по всему миру было зарегистрировано 78.885 патентов в этой отрасли, что в 3,4 раза больше, чем десять лет назад. Между тем, только с начала этого года показатель составил 9.085 патентов.