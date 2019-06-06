51-я сессия OSJD пройдёт в 2023 году в Сеуле

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Министерство сухопутных территорий и транспорта РК добилось права проведения в 2023 году 51-й сессии Совета министров Организации сотрудничества железных дорог (OSJD). Соответствующее решение было принято в ходе 47-й сессии, проходящей в Ташкенте с 4 по 7 июня. OSJD создана в 1956 году в Софии. В её задачи входят развитие и совершенствование международных железнодорожных перевозок, прежде всего в сообщении между Европой и Азией, формирование согласованной транспортной политики и другие. В составе организации 29 стран. На этот раз участники сессии обсудили 14 тем, в том числе результаты работы за 2018 год, рабочую программу на период после 2020 года и другие. Южнокорейская делегация встретилась с представителями России, обсудив план РК по созданию единой железнодорожной сети в Восточной Азии.