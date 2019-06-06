В КНДР запретили принимать гуманитарную помощь в объёме менее 300 тонн

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Появилась информация о том, что в КНДР была принята директива, согласно которой не рекомендуется принимать гуманитарную помощь в объёме менее 300 тонн. Об этом я сообщила американская радиостанция «Свободная Азия», ссылаясь на источник в провинции Хамгён-Пукто. По его словам, в конце мая отделы по контактам с зарубежными соотечественниками при народных комитетах получили соответствующую директиву из центра. Другой источник сообщил, что в середине мая одна американская неправительственная организация выразила желание оказать продовольственную помощь Северу в объёме 25 тонн, на что был получен отказ, учитывая сравнительно небольшой размер помощи. Вышеуказанное решение северокорейских властей объясняется опасениями по поводу того, что частые контакты с неправительственными организациями могут привести к идеологическому кризису среди сотрудников органов, работающих с иностранцами.