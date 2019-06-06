Корейцы считают важным работу и жильё, но не создание семьи

Photo : YONHAP News

Южнокорейцы в возрасте от 20 до 49 лет считают обязательным наличие работы и дома, не ставя в приоритет создание собственной семьи и рождение детей. На это указывают представленные 7 июня результаты опроса, проведённого агентством Job Korea и Albamon среди 1.142 человек. Необходимость трудоустройства отметили 86,3%. Самыми популярными мотивами были названы заработок, возможность саморазвития и самореализация. Около 66% назвали обязательным приобретение собственного жилья и автомобиля. Вместе с тем, 71,7% не считают обязательным вступление в брак. Что касается рождения детей, то показатель составил 57,4%. 38,3% респондентов, не состоящих в браке, заявили, что не планируют создавать семью. 39,6% состоящих в браке людей выразили нежелание заводить детей.