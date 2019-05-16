Президент США Дональд Трамп может посетить Сеул после саммита «Большой двадцатки» в Осаке

Photo : YONHAP News

Президент США Дональд Трамп, возможно, посетит с двухдневным визитом Сеул для переговоров с президентом РК Мун Чжэ Ином сразу после саммита «Большой двадцатки» в японском городе Осака, который пройдёт 28-29 июня. Как сообщил представитель южнокорейского правительства, стороны сошлись во мнении о вышеуказанном времени визита Дональда Трампа в РК. Более детальное расписание, по его словам, будет определено в администрации президента. Другой представитель правительства отметил, что пока сроки и другие детали не утверждены. Если визит Трампа состоится, то это будет второе с ноября 2017 года посещение Сеула нынешним американским президентом.