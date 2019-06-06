В провинции Канвондо объявлено штормовое предупреждение

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В провинции Канвондо идут обильные дожди. Ливни, начавшиеся на южном побережье, постепенно перешли в сторону восточного побережья. В этой связи в провинции объявлено штормовое предупреждение. К настоящему моменту в районе горы Сораксан количество осадков составило 113 мм, в Канныне 64 мм. В прибрежных водах объявлено предупреждение о сильном ветре, в связи с чем 3 тыс. судов укрылись в крупных портах. В связи с ливнями опасения вызывают районы, пострадавшие в апреле от лесных пожаров. Дело в том, что дожди могут вызвать сели и дополнительные разрушения в местах, где восстановительные работы ещё не завершены. Местные власти ведут постоянный мониторинг ситуации на местах.