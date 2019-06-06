В РК опровергли сообщения о бездействии Сеула в предотвращении незаконных действия судов КНДР в открытом море

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Южнокорейское оборонное ведомство принимает активное участие в выполнении резолюции СБ ООН по КНДР. Об этом заявил 7 июня в ходе встречи с журналистами представитель министерства обороны РК, прокомментировав сообщения ряда иностранных СМИ о том, что Сеул не принимает участия в международных усилиях по предотвращению незаконных перевозок Севером запрещённых грузов в открытом море. Он подчеркнул, что данные сообщения не соответствуют действительности. Представитель министерства сказал, что РК сотрудничает с заинтересованными странами в рамках «оперативной зоны». Более детальную информацию он не стал раскрывать в интересах безопасности, отметив лишь, что южнокорейская сторона применяет для этого все возможные средства. 5 июня радиостанция «Голос Америки» сообщила, что РК не отправляла в Японию самолётов или кораблей для осуществления наблюдения за северокорейскими судами.